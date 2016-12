Borsa, resto per processo internazionalizzazione - Capuano

MILANO, 4 maggio (Reuters) - Massimo Capuano, amministratore delegato di Borsa Italiana, non intende lasciare il suo posto, quanto meno sino a che la società che gestisce il mercato azionario proseguirà nel processo di internazionalizzazione.

Capuano è stato sollecitato anche ad esprimersi sulla Mifid, a circa un anno e mezzo dall'entrata in vigore. "I prezzi si sono ridotti", ha spiegato, "ed è cresciuta l'attività cross-border. Ora, però, dovrebbe essere messa a punto la disparità fra mercati regolamentati e non" perché c'è il rischio di "una concorrenza unfair".

Capuano, affiancato da Luca Peyrano, responsabile primary markets, ha illustrato le caratteristiche di Aim Italia e la riorganizzazione complessiva dei mercati gestiti da Borsa Italiana, con la confluenza dell'Expandi in Mta, "l'introduzione di un percorso agevolato per il passaggio da Aim a Mta, una fast-track per la quotazione delle società partecipate da fondi di private equity" e la creazione del Market Investment Vehicles (Miv), dedicato a fondi chiusi, investment companies e real estate investment companies.