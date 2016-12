Ipo Italia torneranno in sem2 2009,più peso professionali-Equita

"E' difficile che il retail torni a comprare nei prossimi anni", ha detto il responsabile investment banking Andrea Vismara. "Torneranno le operazioni pensate per gli istituzionali e questo farà emergere i mercati pensati per questi investitori come Aim Italia, promosso di recente da Borsa Italiana", ha aggiunto.

Il 2009 si preannuncia infatti come un anno più difficile per i mercati "almeno per i primi due, tre trimestri", secondo l'AD Francesco Perilli che, a proposito della quotazione in borsa della stessa Equita, ha detto: "non lo escludiamo ma non è in agenda nel breve".