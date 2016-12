PUNTO 1 - Chrysler, break even in 2011, debito dimezzato in 2014

AUBURN HILLS, Michigan, 4 novembre (Reuters) - Il piano per il rilancio di Chrysler, presentato oggi nel quartier generale della società nei pressi di Detroit, prevede a livello finanziario una serie di tappe ravvicinate per il ritorno alla redditività e la riduzione dell'esposizione finanziaria.

Richard Palmer, chief financial officer, infatti ha rivelato che nel 2010 l'azienda prevede di arrivare al pareggio del risultato operativo. Nel 2011 poi, le previsioni indicano il raggiungimento del break even in termini di risultato netto.