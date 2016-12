Ipo, Kedrion vede payout al 20-30%, in borsa per acquisizioni

MILANO, 30 giugno (Reuters) - Kedrion, matricola attesa allo Star il 16 luglio, pensa di distribuire il 20-30% di utili come dividendo, per i prossimi anni.

"Contiamo di allinearci alla politica di pay out dei nostri competitor esteri (come Grifols Biociencia (GRLS.MC: Quotazione), Baxter Bioscience (BAX.N: Quotazione) o CSL Behring) che distribuiscono un 20-30% dei profitti", ha dichiarato l'AD. I 60-80 milioni di proventi da aumento di capitale verranno utilizzati per "accelerare il piano di sviluppo internazionale e per cogliere eventuali opportunità di acquisto (...) di centri per la raccolta del plasma o di siti produttivi".