Ipo, ok Consob a pubblicazione prospetto Opvs di Best Union

Best Union è assistita da Banca Akros in qualità di global coordinator, listing partner e responsabile del collocamento, e da Banca Aletti in qualità di co-global coordinator, joint lead manager per l'offerta pubblica e joint bookrunner. Cavour Corporate Finance è l'adviser finanziario della società e lo Studio Claudio Tinti il consulente fiscale. Lo studio legale incaricato è Norton Rose per la società e per i global coordinator. Image Building è l'adviser di comunicazione.