IPO China Coal ignora crollo Shanghai e attira 433 milioni dlr

SHANGHAI, 28 gennaio (Reuters) - Ignorando la seduta da dimenticare del mercato di Shanghai .SSEC la Ipo della big carbonifera China Coal Energy Co, già a listino di Hong Kong (1898.HK: Quotazione ), si è chiusa con successo e ha attratto investimenti per 3.120 miliardi di yuan (circa 433 milioni di dollari), diventando la terza offerta per dimensione sulla piazza continentale.

I titoli del carbone sono rimasti tuttavia in netta controtendenza, sull'attesa che la richiesta per questa fonte energetica resti forte per l'anno e dopo che la settimana scorsa Pechino, seconda solo agli Usi nei consumi energetici, ha congelato le esportazioni di questo comparto per due mesi.