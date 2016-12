PUNTO 1-Investimenti e Sviluppo Med., offerta chiusa con 50 mln

MILANO, 28 gennaio (Reuters) - L'offerta istituzionale per il collocamento in borsa di Investimenti e Sviluppo Mediterraneo - destinata al segmento MTF - si è chiusa ma con una raccolta pari a metà del massimo previsto di 100 milioni di euro.

A sottoscrivere "imprenditori e investori - ha spiegato - e la società ha ritenuto di cristallizzare la raccolta a oggi per utilizzare subito gli impieghi".

Il debutto della società che fa capo per il 33% alla già quotata Investimenti e Sviluppo IES.MI avverrà il 30 gennaio, si legge in un avviso di Borsa spa diffuso in serata.