China Railway fissa prezzo Ipo Shanghai a top forchetta

Il prezzo è stato fissato a 9,08 yuan per azione, il top del range 8-9,08 yuan, secondo quanto riferito da due fonti coinvolte nel deal.

Per attirare gli investitori, China Railway Construction ha fissato il prezzo a sconto rispetto alla concorrente China Railway Group (0390.HK: Quotazione ) (601390.SS: Quotazione ).

Le domande sono state pari a circa 160 volte l'offerta online, mentre gli istituzionali hanno sottoscritto la porzione riservata per oltre 60 volte, ha spiegato una delle fonti.

In totale, gli ordini sono ammontati a 430 miliardi di dollari, ha detto un'altra fonte, ovvero la quarta Ipo di sempre in Cina per quantità delle domande.