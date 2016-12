Ipo, azioni Kedrion a 9,5-12 euro, offerta 2-10.07 debutto 16.07

MILANO, 27 giugno (Reuters) - Le azioni di Kedrion, matricola specializzata in farmaci plasmaderivati, verranno proposte al mercato a 9,5-12 euro/azione, per una valorizzazione prima dell'aumento di capitale di 495-625 milioni (557-703 post money).

I proventi da Ipo, si leggeva ancora nella ricerca, serviranno per lo sviluppo internazionale (soprattutto in Usa) e per aumentare le dimensioni della società, che è più piccola rispetto a competitor come Grifols Biociencia (GRLS.MC: Quotazione), Baxter Bioscience (BAX.N: Quotazione) o CSL Behring.