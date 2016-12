Ipo, Rosss punta ad acquisizioni in Italia e all'estero

MILANO, 26 marzo (Reuters) - Rosss, matricola fiorentina che debutterà all'Expandi il 9 aprile, utilizzerà i proventi da Ipo per acquisizioni e non esclude di distribuire un dividendo negli anni a venire.

"Utilizzeremo il ricavato dell'aumento di capitale (5-7 milioni circa di proventi netti) per espanderci con acquisizioni in Italia o all'estero (...) nel nostro settore core (quello delle scaffalature) o anche nel segmento dell'automazione per il magazzino", ha detto il manager.