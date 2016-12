RPT-Immit, 400 mln da investire in acquisizioni,2008 payout 100%

La società precisa il passing yield in 5,4% invece che 5,6%, nel settimo paragrafo

MILANO, 26 maggio (Reuters) - Immit, matricola del settore immobiliare che oggi fa capo ad Intesa San Paolo (ISP.MI: Quotazione), investirà 400 milioni in acquisizioni, di qui al 2012.

Lo ha detto l'AD Eugenio Kannes nel corso della presentazione dell'Ipo, che parte oggi e si chiude il 5 giugno, con debutto atteso all'MTA l'11.

"Al 31 marzo avevamo debito nullo, anzi 10 milioni in cassa. Intendiamo investirne circa 400 nei prossimi cinque anni (...) perchè vogliamo crescere per linee esterne", ha spiegato.

La matricola, prima società in Italia a quotarsi per poi diventare una Siiq, intende distribuire "il 100% degli utili per il 2008, fino al 100% per l'anno prossimo e a regime l'85% circa", ha proseguito il presidente Giulio Bellan.

La matricola ha un portafoglio di immobili prevalentemente destinati ad uffici stimato dalla società indipendente CBR Ellis a 1,3 miliardi; di questi, il 70% è affittato al gruppo Intesa SanPaolo ma "questa percentuale è destinata a scendere nei prossimi anni", ha precisato Bellan.

Immit beneficerà delle agevolazioni fiscali destinate alle Siiq solo a partire dall'1 gennaio 2009, non essendosi quotata entro la scadenza del 30 aprile. "Per i nostri conti questi sei mesi (giugno-dicembre) senza regime fiscale facilitato non facevano una grande differenza", ha commentato il presidente.