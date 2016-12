Ipo,utili Kedrion visti a 35 mln in 2012,ricavi a 300mln-ricerca

Secondo la ricerca Mediobanca, i ricavi - dai 220 milioni attesi per il 2008 - potrebbero portarsi a 287 milioni in quattro anni, con Ebitda a 82 milioni da 57, Ebit a 62 milioni da 44 e utili netti a 37 da 21.

Il capitale circolante passerebbe dai 105,6 milioni del 2008 (48% dei ricavi) a 136,5 milioni (47,6% del fatturato) mentre il debito netto, da 113 milioni a fine 2007 e 110 milioni stimati per l'esercizio in corso, dovrebbe ridursi a 24 milioni.

I proventi da Ipo, si legge ancora nella ricerca, serviranno per lo sviluppo internazionale (soprattutto in Usa) e per aumentare le dimensioni della società, che è più piccola rispetto a competitor come Grifols Biociencia (GRLS.MC: Quotazione), Baxter Bioscience bax.n o CSL Behring.