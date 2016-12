Philogen rinvia collocamento per turbolenze,conferma volontà IPO

MILANO, 24 gennaio (Reuters) - Philogen rinvia il collocamento in borsa - il cui inizio era già stato spostato dal 21 al 28 gennaio - "alla luce delle attuali condizioni di mercato che non consentirebbero di esprimere un'adeguata valorizzazione".

Il rinvio della operazione - una ops sulle ordinarie - è stato deciso in intesa con UniCredit (CRDI.MI: Quotazione), responsabile del collocamento per l'offerta pubblica in Italia e coordinatore globale dell'offerta insieme a Société Générale (SOGN.PA: Quotazione)