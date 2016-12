Nasdaq OMX potrebbe quotarsi alla borsa di Shanghai

PECHINO, 23 maggio (Reuters) - La società mercato Nasdaq OMX Group Inc (NDAQ.O: Quotazione ) potrebbe pensare di quotarsi sul listino della borsa di Shanghai se saranno modificate le regole che oggi limitano l'arrivo sul listino cinese di società estere.

Il governo cinese ha già promesso che esaminerà l'ipotesi di aprire alle società straniere la possibilità di quotarsi localmente e secondo la stampa cinese in prima fila per questa opzione si sarebbe già messo il New York Stock Exchange.