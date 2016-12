Ipo Immit, offerta su 51% capitale 26/5-5/6, prezzo 2,90-3,60

MILANO, 22 maggio (Reuters) - L'intervallo di prezzo delle azioni di Immit, società nella quale il gruppo Intesa Sanpaolo (ISP.MI: Quotazione ) ha conferito un portafogli immobiliare, è stato fissato in 2,90-3,60 euro per azione, corrispondente a una valorizzazione del capitale economico compresa tra 844 milioni e 1,048 miliardi di euro.

Il periodo di offerta andrà dal 26 maggio al 5 giugno. L'offerta contempla l'attribuzione gratuita di un'azione Immit ogni venti assegnate per gli azionisti che ne manterranno la titolarità per dodici mesi (bonus share).

L'offerta globale è coordinata e diretta da Banca Imi e Lehman Brothers in qualità di joint global coordinator. Banca Imi svolge anche il ruolo di responsabile del collocamento per l'offerta pubblica e Lehman di sponsor. Chiomenti è advisor legale per Intesa Sanpaolo e per Immit, mentre le banche collocatrici sono assistite dallo studio Baker & McKenzie.