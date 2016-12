Fondo sovrano Qatar progetta acquisizioni in Europa e Usa-fonte

DOHA, 21 gennaio (Reuters) - Il fondo sovrano da 60 miliardi di dollari del Qatar sta valutando la possibilità di acquistare quote in società di servizi finanziari e del settore costruzioni in Stati Uniti ed Europa. Lo riferisce una fonte vicina al fondo. L'Autorità per l'investimento del Qatar progetta inoltre di usare inoltre le quote detenute in Borsa di Londra (LSE.L: Quotazione) e nell'OMX AG di Stoccolma OMX.ST per accrescere i suoi mercati di capitali, e potrebbe mettere in vendita al pubblico quote del suo mercato, ha riferito la fonte.