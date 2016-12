Prada dà via libera IPO coordinata da Imi, UBM e GS

MILANO (Reuters) - Il cda Prada ha approvato l'avvio dell'iter per la quotazione in Borsa Italiana del gruppo, decidendo anche la nomina degli adviser, annuncia una nota.

I prescelti sono Banca IMI (Intesa Sanpaolo) UBM e Goldman Sachs come Global Coordinators e Joint Book Runners del collocamento agli istituzionali, dice la nota, mentre una fonte finanziaria aggiunge il nome di Mediobanca scelta come adviser finanziario. Bonelli Erede Pappalardo sarà legal advisor per Prada SpA.