MolMed, a fine mese risultati clinici, bene quotazione - DG

MILANO, 19 maggio (Reuters) - Molecular Medicine (MolMed) (MLMD.MI: Quotazione ) a fine mese presenterà, al convegno annuale dedicato agli studi clinici sull'oncologia, lo stato di avanzamento dei principali prodotti in pipeline.

Dal 30 maggio al 3 giugno, infatti, a Chicago si terrà il convegno annuale dell'American Society of Clinical Oncology (Asco). In quella sede, MolMed, come annunciato il 16 maggio scorso, presenterà i risultati premilinari di tre studi clinici di Fase II dell'agente anti-vascolare Arenegyr.