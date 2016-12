Matricole, mercati emergenti protagonisti in 2008 - rapporto E&Y

"La lista d'attesa delle società pronte al debutto sembra ben fornita, specialmente nei mercati emergenti" osserva Gil Forer, direttore globale E&Y per le 'Ipo'.

E' sempre grazie ai mercati emergenti che il 2007 si è configurato come un'annata record per le nuove quotazioni in termini di valore finanziario. Le operazioni hanno raccolto un totale di 255 miliardi di dollari - dice lo studio E&Y - di cui 106,5 miliardi da Brasile, Russia, India e Cina.