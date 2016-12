Guala, Opa Credit Suisse a 4,3 euro, punta a delisting

Lo riferisce una nota del veicolo offerente GCL Holding, precisando che l'operazione verrà promossa a un prezzo di 4,3 euro per azione - con un premio del 6,94% rispetto alla chiusura di venerdì scorso e 10 centesimi sopra al valore dell'Ipo del novembre 2005 - per un ammontare complessivo massimo pari a circa 290 milioni.

Intorno alle 12,30 il titolo viene scambiato a 4,22 euro, in rialzo del 2,78%.

I manager di Guala Closures, tra cui l'AD e presidente Marco Giovannini, si sono impegnati a portare in adesione all'offerta il 16,27% del capitale, circa 11 milioni di azioni, e a reinvestire in Gcl Holdings sarl parte del corrispettivo incassato per un importo di 24,8 milioni.