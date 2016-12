Espresso riapre in calo dopo sospensione, rialzo Cir e Cofide

MILANO, 31 luglio (Reuters) - I titoli della galassia De Benedetti, sospesi per gran parte della seduta in attesa di una nota, sono tornati a scambiare con segni divaricati.

Alle 16,37 il gruppo Espresso (ESPI.MI: Quotazione ) segna un ribasso del 5,81% dopo esser stato sospeso per scostamento tra un contratto e l'altro a pochi minuti dal rientro in netto calo.

I titoli erano stati sospesi prima dell'apertura della Borsa in attesa di un comunicato che ha poi annunciato la scissione parziale delle attività dei settori non media in una società destinata a esser quotata a Piazza Affari, come era stato anticipato oggi da un quotidiano.