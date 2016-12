IPO, calo mondiale in primo trimestre 2008 - studio E&Y

MILANO, 15 aprile (Reuters) - Nonostante il successo del collocamento Visa (V.N: Quotazione ), oltre 19 miliardi di dollari in marzo, il primo trimestre 2008 ha tirato il freno per le IPO di borsa, penalizzate dalla crisi del credito e dalla instabilità dei mercati finanziari.

"Tuttavia, il capitale raccolto da Visa Inc., China Railway Construction Corp Ltd e Reliance Power Ltd dimostra che le aziende solide sono ancora in grado di catturare l'interesse degli investitori" sottolinea il director E&Y, citando i mercati "emergenti (che) continuano il loro sviluppo e contribuiscono ad alimentare le attività globali relative alle offerte di collocazione iniziale".