Molmed, offerta globale per 26,1 mln azioni, ops da 18 a 28/2

MILANO, 15 febbraio (Reuters) - L'offerta globale per lo sbarco in borsa di Molmed, società biotech attiva soprattutto nella ricerca, sviluppo e validazione clinica di terapie innovative contro i tumori, è di complessive 26,1 milioni di azioni ordinarie.

Inoltre è prevista la concessione ai coordinatori dell'offerta da parte di Science Park Raf, primo azionista di MolMed con il 28%, anche in nome e per conto dei membri del consorzio per il collocamento istituzionale, di un'opzione di chiedere in prestito ulteriori massime 3,9 milioni (pari al 15% dell'offerta) ai fini di una sovra-allocazione nell'ambito del collocamento istituzionale.