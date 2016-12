Ipo, partito roadshow Enervit, cerca marchi all'estero

MILANO, 14 luglio (Reuters) - E' partito oggi il roadshow per la quotazione in Borsa di Enervit, società attiva nel mercato dell'alimentazione sportiva, che va a caccia di marchi internazionali per commercializzare i propri prodotti.

"In Germania cerchiamo un marchio, che già operi nel nostro settore, per la commercializzazione dei nostri prodotti".

Già nel febbraio 2007 Enervit aveva mosso i primi passi fuori dal territorio nazionale, con l'acquisizione del marchio elvetico Sportvital, brand per la commercializzazione di prodotti per l'integrazione sportiva.

"Il mercato non gode di ottima salute, ma noi siamo convinti che il nostro settore sia in crescita e questo è un buon incentivo" per procedere alla quotazione anche in questa fase, ha concluso Sorbini.