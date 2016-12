IPO, in Usa software LogMeIn esordisce in rialzo 25%

NEW YORK, 1 luglio (Reuters) - Buone notizie sulla timida rinascita delle IPO in Usa, con la matricola di oggi LogMeIn Inc (LOGM.O: Quotazione) - undicesima assoluta dell'anno e terza tra quelle con azionisti di venture capital - che è partita a quota 20 dollari, un rialzo di circa 25% sui 16 dollari del prezzo di collocamento già top di forchetta. Il Nasdaq .IXIC avanza dell'1,2%.