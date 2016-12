Deutsche Bahn, Ipo in autunno, oltre 80% azioni a istituzionali

"Non c'è nessun piano alternativo", ha dichiarato, aggiungendo che la grande maggioranza delle azioni offerte in sede di Ipo, dall'80 al 90%, dovrebbe essere acquisita da investitori istituzionali.

Si tratterebbe del più importante lancio in Borsa in Germania dal 2000 e, secondo le aspettative del governo, dovrebbe portare nelle casse delle ferrovie tra i 5 e gli 8 miliardi di euro. L'ad di Deutsche Bahn, Hartmut Mehdorn, ha tuttavia affermato in un'intervista di non essere disposto a andare avanti con il lancio se il prezzo non sarà conforme alle attese.