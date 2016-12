PUNTO 1 - Ies acquisisce 30% I Pinco Pallino, IPO in tre anni

MILANO, 10 dicembre (Reuters) - Investimenti e Sviluppo IES.MI ha siglato un accordo vincolante per l'acquisizione di una partecipazione complessiva di circa il 30% di I Pinco Pallino, azienda operante nel settore abbigliamento di lusso per bambini.

Lo dice una nota della società che svolge attività di acquisizione di partecipazioni e advisory per azioni di finanza straordinaria, precisando che il controvalore dell'operazione è di 4 milioni di euro, incluso un prestito convertibile da un milione di euro, corrispondente, in caso di conversione a un ulteriore 6,5% del capitale.

L'operazione, che avverrà in contanti, è suddivisa in un aumento di capitale sociale dell'azienda bergamasca di 3 milioni di euro riservato integralmente a Investimenti e Sviluppo che corrisponde al 30% del capitale sociale di I Pinco Pallino e la sottoscrizione di un prestito obbligazionario convertibile emesso dalla società di abbigliamento per un importo di un milione di euro che corrisponde ad un altro 6,5% del capitale sociale in caso di conversione in azioni da parte di Investimenti e Sviluppo.