Ipo in calo del 59% tra aprile-giugno,tengono emergenti - studio

Nel report di Ernst & Young si sottolinea che le Ipo del secondo trimestre sono avvenute in gran parte in Cina (56 per 6,2 miliardi di dollari). Alle spalle del colosso asiatico, in termini di raccolta, si piazzano Brasile (4,6 miliardi), Usa (4,3 miliardi) e Arabia Saudita (3,4 miliardi).