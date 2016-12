Felce Azzurra pensa allo sbarco in borsa nei prossimi 3-5 anni

MILANO, 9 aprile (Reuters) - Paglieri, società piemontese produttrice di "Felce Azzurra", vede nel prossimo futuro soci industriali con cui perseguire i propri piani di sviluppo, che non escludono un'acquisizione l'anno prossimo e lo sbarco in borsa nel giro di 3-5 anni.

"Non siamo interessati a soci finanziari di tipo speculativo come i private equity (...) per contro pensiamo a partner industriali che rimangano stabilmente con noi nell'azienda e ci aiutino a crescere", dice il manager.