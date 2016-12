PUNTO 1 -Ansaldo Energia, ora è momento giusto per Ipo - Zampini

MILANO, 8 luglio (Reuters) - La quotazione in borsa di Ansaldo Energia fa parte di un piano strategico di Finmeccanica SIFI.MI e questo è il momento migliore per effettuarla, dato che il mercato dell'energia sta andando bene.

"In questo momento però il mercato dell'energia tira tantissimo, per cui questo è senza dubbio il momento giusto. Lo dico come amministratore delegato, il resto lo lascio all'azionista", ha aggiunto Zampini, che si attende un mercato dell'energia ancora in crescita per i prossimi quattro/cinque anni".