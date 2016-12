Consob, 28 Opa e una Ops autorizzate nel 2007

Sono i dati che emergono dal primo compendio dell'attività svolta dalla Commissione nazionale per le società e la Borsa e ospitato, come di consueto, dalla newsletter Consob Informa.

Nel corso dello scorso anno, inoltre, la Consob ha rilasciato il nulla-osta alla pubblicazione dei prospetti per la quotazione sul mercato telematico azionario di 22 nuove società, contro le 21 autorizzazioni dell'anno precendente. In forte aumento per il secondo anno consecutivo il numero di prospetti informativi depositati presso l'archivio Consob, che nel 2007 hanno raggiunto quota 4.049. Un incrmento legato agli effetti della legge sul risparmio che nel 2006 aveva introdotto l'obbligo di pubblicazione del prospetto informativo per i prodotti bancari, dovere esteso lo scorso anno anche a prodotti finanziari e assicurativi.