Prada, iter borsa non rallentato da difficoltà mercati- Miccichè

MILANO, 7 febbraio (Reuters) - L'iter verso la borsa di Prada non sarà rallentato dalle turbolenze dei mercati.

"Ritengo assolutamente di no" ha risposto Miccichè a una domanda sul rischio di rallentamento della Ipo. "Quando si andrà in borsa si sceglierà il momento adatto perchè l'operazione sia di grande successo, come l'azienda credo meriti. Nessun rinvio".