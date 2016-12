Delisting, no a fuga quotate, non si va e viene da Borsa-Capuano

Incontrando i giornalisti nell'ambito della Star Conference, che si è tenuta fra ieri e oggi a Palazzo Mezzanotte, Capuano ha risposto a una domanda sui delisting dicendo di non pronosticare una fuga dal listino, aggiungendo che "non è una novità che, in certe condizioni di mercato, qualche operatore, investitore o società pensi al delisting".

Capuano ha notato che "non si va e viene dalla Borsa" perché "diventa problematico per la stessa vita di un'azienda", ma ha puntualizzato che "è comprensibile che le società in questa fase subiscano pressioni, magari esterne, per delistarsi".