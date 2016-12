PUNTO1-Ipo,Best Union cambierà taglia entro '09 con acquisizioni

MILANO, 6 maggio (Reuters) - Best Union, matricola bolognese specializzata nella biglietteria elettronica, punta a "cambiare decisamente taglia e dimensioni di qui al 2009".

Lo ha detto in roadshow l'AD Luca Montebugnoli, la cui quota nella società passerà dall'attuale 58% al 31,2% dopo l'Ipo e l'eventuale greenshoe.

"Vogliamo diventare un polo aggregante nel nostro settore (...) per crescere progettiamo una serie di piccole acquisizioni in Italia e partnership importanti all'estero", ha spiegato.

Il progetto di quotazione a fine marzo era stato sospeso per le turbolenze dei mercati. Ma "riparte oggi perchè si è aperta una finestra di quiete borsistica" e nonostante tempi difficili il pubblico degli eventi sportivi non manca, spiega il manager che tra i suoi consoci annovera Nicoletta Mantovani, amica storica più nota oggi come vedova del tenore Luciano Pavarotti.