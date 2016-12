Intesa SP,Immit valuta rinvio Ipo,a rischio progetto Siiq -fonti

MILANO, 4 aprile (Reuters) - Il progetto Siiq di Intesa Sanpaolo (ISP.MI: Quotazione ) potrebbe essere compromesso dall'attuale turbolenza dei mercati finanziari. La quotazione di Immit, società immobiliare del gruppo, potrebbe infatti essere rinviata a dopo il 30 aprile, termine ultimo per adottare nel 2008 il regime fiscale agevolato previsto per le Società di investimento quotate.

Intesa Sanpaolo ha annunciato a novembre il progetto di creazione di una Siiq per valorizzare il patrimonio immobiliare non strategico del gruppo con asset per 1 miliardo di euro. Il 6 febbraio ha avviato il processo di quotazione con l'obiettivo di portarla in borsa entro la scadenza del 30 aprile.