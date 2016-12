Ipo Rosss, non escluso prezzo sotto minimo forchetta - fonti

MILANO, 4 aprile (Reuters) - Il prezzo finale delle azioni Ross, società fiorentina specializzata in scaffalature, potrebbe essere fissato sotto il minimo del range deciso per l'Ipo, vista la tiepida risposta degli investitori.

"I collocatori fanno fatica a coprire completamente il book e non escludono di portare il minimo (del range) da 2,3 euro a 2-2,1", dice una prima fonte.

"Abax sta valutando l'opportunità di fissare il prezzo sotto i 2,3 euro che erano stati decisi come minimo della forchetta", fa eco la seconda. "La società è buona e al minimo del range i multipli non sono cari ma in questo contesto di mercato ci sono molte small cap di qualità con un rapporto p/e (price/earning) simile".