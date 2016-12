Infrastrutture, F2i guarda a partecipazioni Provincia Milano

MILANO, 3 dicembre (Reuters) - Il Fondo Italiano per le Infrastrutture (F2i) è pronto a partecipare a un'eventuale gara per l'ingresso nel capitale delle società attive nel settore controllate dalla Provincia di Milano.

"Se la Provincia di Milano entrasse nell'ordine delle idee di cedere tramite gara una quota degli asset che fanno capo ad Asam, Sea e Serravalle, noi dovremmo partecipare, perché è nel nostro dna", ha spiegato Di Marco, manager che è entrato a far parte del fondo guidato da Vito Gamberale a ottobre, dopo aver lavorato in Autostrade (ora Atlantia (ATL.MI: Quotazione )).

Contestualmente, il piano prevede la presentazione di un progetto per l'eventuale quotazione in Borsa di Serravalle e la verifica della volontà di Autostrade per l'Italia di esercitare l'opzione call sul 33% di Pedemontana; in caso il gestore controllato da Atlantia rinunciasse al diritto, Palazzo Isimbardi intende vendere a investitori istituzionali anche questa ulteriore quota.