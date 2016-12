IPO, China Railway debutta in rialzo di quasi 70% a Shanghai

I titoli A denominati in yuan hanno chiuso a 8,09, contro i 4,8 yuan della IPO, pari a una capitalizzazione di 23 miliardi di dollari, mentre l'indice Shanghai Composite .SSEC è finito in leggero calo dopo aver perso oltre un quinto del suo valore dai massimi di metà ottobre.

Le richieste di titoli in corso di collocamento erano state complessivamente - come usuale in Cina dove il retail accorre in massa alla IPO - per 457 miliardi di dollari. Le aziende pubbliche, tra l'altro, sono particolarmente gradite per il pricing solitamente conservativo.