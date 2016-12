Ipo Italia e turbolenze, passi felpati ma non è stop totale

MILANO, 1 febbraio (Reuters) - Nonostante la coraggiosa Investimenti e Sviluppo Mediterraneo IESM.MI, che ha debuttato mercoledì dopo aver dimezzato le sue ambizioni di raccolta in una offerta tutta istituzionale, solo una parte delle matricole annunciate a breve pare disposta a sfidare la difficile congiuntura di mercato.

Nel gruppo delle società che si dicono pronte ad andare avanti ci sono Greenergy, Molmed, Manutencoop e Gsi. Restano invece in sala di attesa Artemide e Best Union, nonostante l'arrivo del nulla osta della Consob.

"Società e global coordinator guardano l'evoluzione dei mercati per trovare una finestra che non penalizzi Ipo e debutto", spiega una fonte finanziaria.

A proposito del marchio di lampade, un gestore di una primaria SGR nota di non aver ancora visto ricerche e argomenta che "probabilmente le banche volevano aspettare un momento più propizio per avviare a spron battuto il premarketing, che non è mai partito veramente".

Anche Best Union "è pronta ad avviare la sua offerta ma rimane in stand by e attende un momento migliore per lanciarsi".

I TEMERARI DELL'OTTOVOLANTE DI BORSA

In casa Greenenergy prevale invece la convinzione che la difficile congiuntura non penalizzerà l'operazione listino, per cui l'offerta, tuttora in corso, si chiude il 26 febbraio.