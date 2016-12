IPO, Gartmore riduce forchetta prezzo in mercato difficile

LONDRA, 11 dicembre (Reuters) - Mercato difficile per il collocamento dei fondi di investimento britannici Gartmore [GRTMO.UL], che hanno annunciato un range di prezzo per la IPO ridotto a 220-250 pence per azione da 250-330 pence iniziali.

Dopo un momento che pareva preludere a qualche entusiasmo per le IPO - in Italia la piccola Yoox per esempio ha fatto il pieno a inizio dicembre - negli ultimi giorni non sono mancate le delusioni, a cominciare dallo stop di due importanti operazioni in Germania, il collocamento miliardario della divisione infrastrutture di Hochtief (HOTG.DE: Quotazione) e quello più piccolo della Scan Energy, attiva nelle rinnovabili.