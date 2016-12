IPO, SocGen vede collocamenti 2010 per 30 mld euro in Europa

FRANCOFORTE, 9 dicembre (Reuters) - L'anno prossimo vedrà in Europa una accelerazione dei collocamenti di società in borsa, secondo l'analisi di Societe Generale Capital Markets, che non si fa deprimere dal fatto che la scorsa settimana in Germania sia stata cancellata la IPO miliardaria di uno spinoff della Hochtief (HOTG.DE: Quotazione).