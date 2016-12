House Building (Uni Land), prezzo aumento per Ipo a 1,85 euro

MILANO, 9 dicembre (Reuters) - E' stato fissato a 1,85 euro il prezzo per azione dell'aumento di capitale di massimi 9,65 milioni di euro di House Building, controllata di Uni Land UNL.MI, finalizzato alla quotazione su AIM Italia.

La sottoscrizione di una porzione dell'aumento di capitale, pari ad un controvalore di massimi 2,442 milioni di euro, verrà offerta da House Building in prelazione agli azionisti di Uni Land.

Agli azionisti Uni Land, alla chiusura della giornata borsistica dell'11 dicembre, verrà riconosciuto il diritto di prelazione per la sottoscrizione di nuove azioni House Building in un rapporto pari a 1 nuova azione House Building per ogni 35 titoli Uni Land posseduti. Il prezzo di sottoscrizione sarà pari a 1,85 euro.