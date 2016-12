Ipo, belga Movetis prezzata a metà range, riparte mercato Europa

Si tratta della maggiore Ipo in Belgio dall'ottobre 2007, quando Nyrstar (NYR.BR: Quotazione ) raccolse circa 1,74 miliardi di euro. Peraltro, il confronto fra le due offerte è impietoso: Movetis, infatti, ha raccolto appena 85 milioni di euro (destinati a diventare 97,75 milioni in caso di esercizio dell'opzione di greenshoe). La società farmaceutica debutterà domani.

Il successo del collocamento di Movetis, secondo gli osservatori, è un segnale che si è aperta una finestra di opportunità per le società europee, in particolare per quelle che operano in settori innovativi, per sbarcare in borsa.