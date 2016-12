PUNTO 1 - Yoox tonica in giorno debutto allo Star

L'ipo era riservata per circa il 10% al retail e per il restante 90% agli investitori istituzionali. Il gruppo è stato valorizzato 216 milioni di euro, post aumento di capitale con un prezzo di ipo di 4,3 euro.

Federico Marchetti, AD e fondatore dieci anni fa della società, parlando in borsa per assistere al debutto, ha spiegato che gli investitori istituzionali "coprono tutte le aree geografiche in cui opera la società".

Yoox, che nel terzo trimestre ha realizzato ricavi netti dalle vendite per 38,4 milioni, fattura il 16% negli Usa, il 26% in Italia, il 6% in Giappone - mercato inaugurato per ultimo nel 2005 - e il 50% nel resto dell'Europa. "Il nostro obiettivo è di rimanere bilanciati geograficamente" con la distribuzione del fatturato, ha spiegato l'imprenditore. Continua...