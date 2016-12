CORRETTO-Yoox,crescita vendite 2009 50%, ebitda 10% ricavi-fonte

Corregge in titolo e testo riferimento a ebitda, che si attesterà a 10% ricavi (e non crescerà del 10%)

PARIGI/MILANO, 26 novembre (Reuters) - Yoox, il gruppo di internet retail per moda e design di cui è in corso la ipo italiana dal 16 novembre, si aspetta che quest'anno le vendite crescano del 50%, sostenute dalla crescente fiducia dei clienti e dalla maggiore abilità ad utilizzare internet per fare acquisti. Lo afferma una fonte di settore.