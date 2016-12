Ipo Yoox, tranche istituzionale coperta interamente - fonte

MILANO, 25 novembre (Reuters) - La tranche istituzionale dell'offerta pubblica iniziale di Yoox è stata interamente coperta, per tutti i livelli di prezzo, da 3,6 euro al massimo di 4,5 euro per azione.

"Si tratta soprattutto di fondi di lungo periodo e che investono su società in crescita. In alcuni casi si tratta di grandi fondi che intervengono con comparti specializzati" in questo tipo di operazioni su società più piccole, ha precisato la fonte.