BORSE EUROPA - Indici in calo, pesano Ing e Nestlé

indici chiusura

alle 10,30 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50 2.303,43 -0,53 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 928,91 -0,40 831,97

DJ Stoxx banche 213,75 -0,93 149,51

DJ Stoxx oil&gas 290,00 +0,09 264,50

DJ Stoxx tech 174,77 +0,23 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 12 agosto (Reuters) - Partono male le borse europee con tutti gli indici in rosso fin dalle prime contrattazioni nonostante i futures azionari fossero positivi prima dell'apertura.

Le principali piazze europee, con lo sguardo puntato sul meeting della Fed che si conclude stasera, seguono la strada indicata ieri da Wall Street e già imboccata nella notte dalla piazze asiatiche.

Da Londra a Berlino indici in flessione intorno allo 0,5% in apertura che poi migliorano ma rimanendo sempre in negativo.

In attesa delle decisioni di Bernanke a scandire il passo sono le pesanti perdite di Nestlè NESN.VX e Ing ING.AS che hanno presentato risultati deludenti.

Il settore che perde di più è quello dei minerari con Rio Tinto (RIO.L: Quotazione), oltre il -3%, che paga la convalida degli arresti dei suoi dipendenti in Cina ma anche Aurubis (NAFG.DE: Quotazione) che sconta con una perdita di circa il 5% i risultati negativi del secondo trimestre.

Male anche alimentari, banche e assicurazioni che cedono più di un punto percentuale. Per le banche a guidare la caduta ci sono Bank of Ireland (BKIR.I: Quotazione) e ancora Natixis (CNAT.P: Quotazione) che prolunga le perdite dopo il mancato delisting di ieri.

Alle 10,15 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,4%. Tra le singole piazze l'inglese Ftse .FTSE scende dello 0,22%, il tedesco Dax .GDAXI perde lo 0,22% e il francese Cac 40 .FCHI lo 0,06%.

Tra i titoli in evidenza:

* RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) perde il 3,1%. Non si placano le polemiche tra l'azienda di estrazione anglo-australiana e il governo cinese che oggi ha convaldato gli arresti di quattro dipendenti Rio Tinto per spionaggio. L'azienda risponde che i quattro hanno agito in modo corretto ma la borsa di Londra non gradisce la querelle.

* ING ING.AS Il gruppo assicurativo olandese perde più del 6%, bruciando i rialzi della scorsa settimana, dopo aver presentato risultati molto inferiori alle aspettative e traina con sé tutto il settore assicurativo.

* NESTLÈ NESN.VX perde circa il 4% dopo aver presentato i risultati del primo semestre. Il fatturato cresce del 3,5% ma sotto le aspettative.

* E.ON cresce del 3,7%, la migliore delle Blue Chips europee, dopo che i risultati del secondo trimestre hanno superato le aspettative.