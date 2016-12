BORSE EUROPA - Indici consolidano rialzi guidati da banche

indici chiusura

alle 15,20 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.039,89 +1,46 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 723,59 +2,04 831,97

DJ Stoxx banche 121,21 +2,84 149,51

DJ Stoxx oil&gas 253,80 +1,33 264,50

DJ Stoxx tech 143,89 +2,18 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 31 marzo (Reuters) - Le borse europee consolidano il rimbalzo, dopo le pesanti perdite di ieri - incoraggiate dal tonico andamento di Wall Street e guidati dalle banche.

In controtrend si muovono le auto, unico settore in rosso ( -0,4%) per il calo di Porsche e nonostante la brillante performance dell'italiana Fiat.

Alle 15,45 il Ftseurofirst 300 .FTEU3 balza del 2%. Tra gli indici dei singoli Paesi Londra .FTSE avanza del 3%, Parigi .FCHI dell'1,4% e Francoforte .GDAXI dell'1%. Alla stessa ora il Nasdaq .IXIC guadagna l'1,4% e il Dow Jones .DJI l'1% circa.

Titoli in evidenza:

* Sugli scudi i bancari come HSBC (HSBA.L: Quotazione), LLOYDS (LLOY.L: Quotazione), BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione) e UNICREDIT (CRDI.MI: Quotazione), con rialzi tra il 5 e il 7%.

* Acquisti anche sulle commodities e sui titoli legati al greggio, il cui futures CLc1 ha però girato in negativo dopo i dati sulle case americane. Vento in poppa per BG GROUP BG.L, BP (BP.L: Quotazione), ROYAL DUTCH SHELL (RDSb.L: Quotazione) e TOTAL TOTF.L.

* Gira in negativo BARCLAYS (BARC.L: Quotazione), il cui presidente Bob Diamond ha definito l'andamento del mese di marzo "non brillante come gennaio e febbraio". La società , che secondo una fonte sarebbe in trattative esclusive con CVC Partners per la cessione di iShares, ha anche rifiutato di prendere parte al piano governativo di assicurazione di asset a rischio.

* In luce NOVARTIS NOVN.VX, che ha ottenuto l'approvazione delle autorità per un ulteriore applicazione del farmaco Afinitor. Bene, in generale, tutto il comparto dell'healthcare ( a +2,5%).

* Bene MARKS & SPENCER (MKS.L: Quotazione), le cui vendite sono scese meno del previsto nel quarto trimestre. Il titolo corre a +11%.

* Estende le perdite PORSCHE (PSHG_p.DE: Quotazione), che ha realizzato nel primo trimestre un utile pre-tasse sopra le attese ma è penalizzata dalle ombre di pessimismo che travolgono il comparto auto. In controtrend FIAT FIA.MI, +9% sulla scia dell'accordo siglato con Chrysler che ha il supporto del Tesoro Usa.

* Buona accoglienza del mercato per la nomina di Boris Collardi come AD della terza banca svizzera JULIUS BEAR BAER.VX: il titolo sale del 4%.