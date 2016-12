Borse europee viste in calo sulla scia delle materie prime

PARIGI, 31 agosto (Reuters) - Le borse europee sono viste in calo in avvio sulle scia dei prezzi delle materie prime, ma i volumi scambiati risentiranno della chiusura della borsa di Londra (Bank Holiday).

I bookmaker finanziari a Francoforte prevedono che il DAX .GDAXI ceda in avvio 34 punti e a Parigi il CAC-40 .FCHI è visto in calo di 21 punti.

In netto calo i listini cinesi, con Shanghai .SSEC che cede di oltre il 5%, al minimo da tre mesi, che potrebbe portare a un calo di oltre il 20% per il mese di agosto dopo sette mesi consecutivi di rialzi.

In Europa il FTSEurofirst 300 .FTEU3 venerdì ha concluso in progresso dell'1% toccando il massimo da 10 mesi, sostenuto dai titoli tech come Nokia NOK1V.HE, dopo che Intel (INTC.O: Quotazione) ha rivisto in positivo il suo outlook per il terzo trimestre e Dell DELL.O ha riportato risultati superiori alle attese. L'indice è impostato per concludere il mese con un +5,3% ed è salito del 42% dal minimo registrato a marzo 2009.