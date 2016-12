BORSE EUROPA - Indici contrastati, bene auto e petrolio debole

indici chiusura

alle 10,20 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.645,09 -0,37 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 928,77 -0,13 831,97

DJ Stoxx banche 204,87 +0,37 149,51

DJ Stoxx oil&gas 292,15 -1,70 264,50

DJ Stoxx tech 174,53 -0,11 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 30 luglio (Reuters) - Le borse europee hanno aperto in maniera contrastata. Dopo un'apertura negativa l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 è tornato in territorio lievemente positivo per poi virare in modo più chiaro in negativo. Guadagni per i titoli bancari, minerari e automobilistici che hanno in parte bilanciato la debolezza degli energetici e dei farmaceutici.

Alle 10,20 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 perdelo 0,13% dopo aver chiuso ieri in positivo del 2,19%. Tra le singole piazze l'inglese Ftse .FTSE cede lo 0,22%, il tedesco Dax .GDAXI perde lo 0,16%, il francese Cac 40 .FCHI scende dello 0,14%.

Tra i titoli in evidenza:

*TOTAL (TOTF.PA: Quotazione) perde il 2,90% dopo aver annunciato i risultati del secondo trimestre con l'utile netto in calo del 54%.

*RENAULT (RENA.PA: Quotazione) avanza del 3,3% spinta dall'aumento del suo target price fatto da Societè Generalé (SOGN.PA: Quotazione). Con lei avanza tutto il settore auto che segna +1,78%. In evidenza anche PEUGEOT (PEUP.PA: Quotazione) +2,45%.

*MICHELIN (MICP.PA: Quotazione) sale del 7% nonostante una perdita netta di 119 milioni di euro. Il gruppo ha annunciato di prevedere 600 milioni di euro di risparmio dal calo del prezzo delle materie prime e di essere aperto a mosse di consolidamento in Asia. La rivale CONTINETAL (CONG.DE: Quotazione) perde invece il 6% dopo l'approvazione di un aumento di capitale.

*BRITISH AIRWAYS BAY.L sale del 3,8% dopo per aver pubblicato i risultati dle primo semestre. Nonostante una perdita netta di 94 miloni di sterline, in linea con le apsettative, il gruppo ha annunicato di aver tagliato i costi operativi del 6,6%.

*PPR (PRTP.PA: Quotazione) sale del 7% dopo aver annunciando utili operativi di 707 milioni di euro in calo dai 743 milioni dello stesso periodo di un anno fa, ma sopra il consensus degli analisti di 620 milioni.

*L'OREAL (OREP.PA: Quotazione) sale del 5,6% dopo i risultati del secondo trimestre che hanno evidenziato un calo delle vemdite a perimetro omogeneo in linea con le attese del mercato e ha detto di vedere un miglioramento delle attività per il resto dell'anno.